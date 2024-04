Para dormir nas nuvens: veja produtos para deixar sua cama mais confortável

A nossa cama é um lugar sagrado. Afinal, nada melhor do que descansar após um longo dia de trabalho e, assim, recuperarmos nossas energias para enfrentar o dia seguinte. Por isso, é fundamental que ela seja um local aconchegante, reconfortante e que proporcione uma condição ideal para o descanso e relaxamento.

Existem muitos itens que colaboram para que a sua cama seja exatamente como descrevemos acima. De protetor de colchão a travesseiro, nesta lista, estão alguns itens que ajudam a compor todos os elementos necessários para deixar a sua cama irresistível.

O travesseiro conhecido como de tecnologia da Nasa é um grande queridinho por proporcionar maciez e conforto. Este modelo é revestido em malha 100% poliéster. Ainda é dupla face, tem enchimento em viscoelástico e gomos massageadores.

O jogo de cama ideal faz toda a diferença na composição do seu quarto, não só pelo conforto que proporciona, mas também por trazer harmonia e beleza ao cômodo. Esse conjunto vem com quatro peças de enxoval (lençol de cima, lençol de baixo com elástico e duas fronhas), feitas em percal de 180 fios em tecido resistente de algodão, acabamento em bainha e ponto palito.

A cama não é só um lugar para dormir, mas também para ler livros, assistir filmes e até comer e beber enquanto faz alguma dessas coisas. Por isso, um protetor de colchão é imprescindível, principalmente se for impermeável.

Este da Fibrasca é feito em malha e tem um toque emborrachado. Também não faz barulho e tem um slip lateral com elastano, para colchões de até 40 cm de altura.

Para deixar sua cama ainda mais confortável, o cobertor de microfibra oferece um toque supermacio e aveludado. Este da marca Paulo Cezar Enxovais tem acabamento em bainha nos quatro lados.

Promete não causar qualquer desconforto na hora de ler um livro deitado na cama, ou de assistir à televisão. Além disso, esse encosto ainda pode ser usado para auxiliar no tratamento de varizes: basta descansar as pernas nele.

A marca usa de tecnologia importada na fabricação das espumas, que proporcionam maior conforto, acomodação e relaxamento.

Para completar o design da sua cama, essa saia é feita 80% em algodão e 20% poliéster, que combinam um tecido resistente, feito de percal 180 fios e ponto palito. A saia "esconde" as pernas da cama, deixando o ambiente mais elegante.

