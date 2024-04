BC do Japão oferece visão mais sombria sobre a economia, mas destaca sinais sobre salários

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão cortou sua avaliação econômica para a maioria das regiões nesta quinta-feira, mas sinalizou sua confiança de que os aumentos salariais estão se ampliando, deixando espaço para outro aumento nas taxas de juros ainda baixas do país.

Em um relatório trimestral sobre as economias regionais, o banco central disse que havia expectativa de que as empresas menores elevem os salários no mesmo valor que no ano passado ou mais, depois que aumentos consideráveis foram oferecidos aos funcionários por firmas maiores.

"Com fortes aumentos salariais sustentados por dois anos consecutivos, as empresas estão mudando seu comportamento para lidar com o aumento dos custos de mão de obra", como, por exemplo, aumentar o investimento para simplificar as operações, disse o Banco do Japão.

"À medida que os aumentos salariais se ampliam, muitas regiões observaram uma alta constante no número de empresas que estavam repassando os custos de mão de obra ou que estavam considerando fazê-lo", disse.

O relatório regional do Banco do Japão estará entre os fatores que a diretoria examinará ao produzir novas previsões trimestrais de crescimento e inflação em sua próxima reunião de política monetária em 25 e 26 de abril.

O banco central encerrou oito anos de taxas de juros negativas e outros resquícios de sua política pouco ortodoxa no mês passado, fazendo uma mudança histórica em relação ao seu foco de reflacionar o crescimento com décadas de estímulo monetário maciço.

Embora a decisão tenha sido motivada, em parte, pelos elevados aumentos salariais oferecidos pelas grandes empresas, o ritmo de novos aumentos da taxa de juros provavelmente será influenciado pelo fato de os aumentos salariais se estenderem às empresas menores nas áreas regionais do Japão, segundo analistas.

A intensificação da escassez de mão de obra no Japão estava mantendo as empresas sob pressão para aumentar os salários ou se preparar para uma era em que precisariam continuar aumentando os salários para atrair talentos, disse Takeshi Nakajima, gerente da filial do Banco do Japão que supervisiona a região de Kansai, no oeste do Japão.

"Quando pergunto às empresas o que elas veem como desafios futuros para os negócios, elas imediatamente falam sobre a escassez de mão de obra", disse ele em uma coletiva de imprensa.

As empresas japonesas concordaram em aumentar seus salários em 5,24% este ano, de acordo com uma terceira pesquisa realizada pelo sindicato Rengo, praticamente inalterado em relação à segunda pesquisa, que mostrou o maior aumento em dados comparáveis desde 2013.

A terceira pesquisa abrange um número maior de empresas, incluindo as menores, do que a primeira e a segunda pesquisas.