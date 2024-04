Ações europeias fecham em alta com impulso de papéis cíclicos

Por Johann M Cherian e Ozan Ergenay e Sruthi Shankar

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira, lideradas por setores cíclicos, como mineradoras e montadoras, com investidores animados por sinais de recuperação da economia da zona do euro e de controle da inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,16%, a 510,84 pontos, liderado por um ganho de 1,7% no setor de recursos básicos, depois que preços do cobre atingiram o nível mais alto em mais de 14 meses. [MET/L]

Os fabricantes de automóveis e os bancos ganharam mais de 1% cada.

A atividade comercial da zona do euro se expandiu no mês passado pela primeira vez desde maio de 2023, mas a recuperação foi desigual, com um aumento mais forte do que o esperado no dominante setor de serviços do bloco compensando uma queda mais profunda no setor industrial, segundo uma pesquisa.

Outro conjunto de dados mostrou que os preços ao produtor da zona do euro diminuíram 1,0% em fevereiro em uma base mensal, baixa maior do que a estimativa de economistas de uma queda de 0,7%. Os dados vêm depois de uma leitura de inflação ao consumidor de março mais fria do que o esperado.

"As tendências recentes da inflação na Europa contrastam fortemente com o que está acontecendo nos EUA", de acordo com os estrategistas da BCA Research. "Essa divergência na dinâmica inflacionária forçará o BCE a ser mais brando do que o Fed."

O Banco Central Europeu (BCE) está cada vez mais confiante de que a inflação está voltando para sua meta de 2% e que os argumentos a favor da flexibilização dos custos dos empréstimos, que já atingiram picos recordes, estão se fortalecendo, segundo os relatórios da reunião do banco realizada em 6 e 7 de março.

Operadores estão precificando um corte de 25 pontos-base nos juros do BCE em junho, enquanto os fortes dados recentes dos Estados Unidos atenuaram as expectativas de vários cortes na taxa básica do Federal Reserve.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,48%, a 7.975,89 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,19%, a 18.403,13 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação negativa de 0,02%, a 8.151,55 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,08%, a 34.454,58 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,53%, a 11.090,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve valorização de 0,09%, a 6.309,65 pontos.