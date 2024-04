Túnel é descoberto perto de prisão em Paris

Um túnel parcialmente escavado foi descoberto por acaso perto de uma prisão em Paris, informaram as autoridades nesta quarta-feira (3), descartando a hipótese de um plano de fuga por considerá-lo pouco "crível".

Um técnico que trabalhava "em uma vala para realizar conexões elétricas" encontrou o túnel, a cerca de 450 metros do centro penitenciário de La Santé, localizado no 14º distrito, no sul da capital francesa, afirmou uma fonte policial.

No local foi constatada "a presença de sacos cheios de entulho e uma cama", segundo a fonte.

No entanto, a hipótese de um projeto de fuga não parece "crível", de acordo com Guillaume Durand, encarregado dos espaços públicos, espaços verdes e mobilidade urbana do distrito.

Durand explicou que "é um túnel de 4 metros, sem saída, que está na rua La Santé, porém a mais de 500 metros da prisão".

"A princípio, a polícia considera que se trate de algo que teria como objetivo facilitar a chegada às catacumbas", que seriam obra de aficionados que visitam clandestinamente o ossuário instalado em um labirinto subterrâneo no final do século XVIII.

Segundo Durand, foi ordenado a um engenheiro que preenchesse o túnel.

A Prefeitura da capital francesa indicou que pediu à empresa de telecomunicações Orange que se encarregue de "reparar e garantir a segurança das obras", pois a galeria foi encontrada durante a realização de obras dessa empresa.

alh-abo-adr-bl/cal/cbn/jvb/js/am/mvv

© Agence France-Presse