Trump aparece à frente de Biden em Estados decisivos, mostra pesquisa do WSJ

WASHINGTON (Reuters) - O republicano Donald Trump está à frente do presidente Joe Biden em seis Estados decisivos para a eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa do Wall Street Journal divulgada nesta quarta-feira, que revelou preocupações dos eleitores com a economia e o desempenho de Biden.

Trump obteve uma vantagem de 2 a 8 pontos percentuais entre os eleitores de Pensilvânia, Michigan, Arizona, Geórgia, Nevada e Carolina do Norte em um levantamento que incluiu outros candidatos, disse o Journal. Os resultados foram semelhantes em um confronto apenas entre os dois, segundo o jornal.

Em Wisconsin, um sétimo Estado onde se espera que a disputa seja acirrada, Biden ficou à frente por 3 pontos percentuais em um cenário com vários candidatos, mas empatou com Trump em um confronto direto, disse o WSJ.

A campanha de reeleição de Biden está enfrentando as preocupações dos eleitores com a economia, apesar do crescimento do emprego, do consumo e do aumento do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado, uma questão que tem confundido economistas e estrategistas políticos democratas.

Na pesquisa, as opiniões negativas sobre o desempenho de Biden superam as opiniões positivas em pelo menos 16 pontos percentuais e mais de 20 pontos em quatro dos Estados. Trump obteve uma avaliação desfavorável de seu trabalho durante seu período na Casa Branca em apenas um dos sete Estados, Arizona.

Trump foi visto como tendo a melhor aptidão física e mental para o cargo por 48% dos entrevistados, em comparação com 28% para Biden, mostrou a pesquisa.

A pesquisa com 4.200 eleitores -- 600 em cada um dos sete Estados -- foi realizada de 17 a 24 de março. Ela tem uma margem de erro de 1,5 ponto percentual para a amostra completa e de 4 pontos percentuais para os resultados em cada Estado, disse o jornal.

