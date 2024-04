Transpetro avalia projetos de energias renováveis para abastecer terminais

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro, braço logístico da Petrobras, está analisando projetos para abastecer todos os seus 48 terminais com energia renovável, disse o diretor de dutos e terminais da subsidiária, Marcio Guimarães, antes da inauguração de uma usina solar da empresa em São Paulo na terça-feira.

A usina, que será operada pela Transpetro, fornecerá energia suficiente à rede elétrica nacional para atender a todas as operações do terminal da Transpetro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, disse Guimarães.

"Não queremos apenas uma para usar como exemplo", disse Guimarães à Reuters em uma entrevista por telefone. "Temos soluções sendo analisadas, sendo estudadas, para cada uma de nossas unidades."

A Petrobras fez uma grande aposta nas energias renováveis como parte do plano de se transformar de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia, em linha com o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar início à transição energética do Brasil.

A Transpetro investiu 12 milhões de reais no projeto de Guarulhos e, este ano, deve iniciar outro no Terminal Aquaviário de Coari, no Amazonas, a ser concluído no próximo ano.

Coari transporta petróleo do campo terrestre de petróleo e gás da Petrobras em Urucu, no Amazonas. Em Coari, a empresa está preparada para usar a geração de energia solar e hidrelétrica com o apoio do uso de baterias, disse o executivo.

Guimarães não comentou sobre um cronograma para soluções renováveis em outros terminais.

