Toyota lança Corolla que brasileiro só pode sonhar; veja detalhes

O Toyota Corolla Active Sport foi lançado pela montadora japonesa em sua terra natal. O modelo, uma edição especial, foi pensado para ser esportivo e ao mesmo tempo ter vários equipamentos. Não há previsão de lançamento no Brasil.

O carro

O Toyota Corolla Active Sport vem apenas em versões sedã e Touring, sem versão hatch. Nas mudanças visuais, se destaca o para-choque dianteiro, com aberturas de ventilação falsas nas laterais da grade - algo já visto no GR Yaris.

As saias laterais possuem o logo Active Sport, a carroceria vem com detalhes em preto e o modelo vem com um conjunto de rodas de liga leve de 17 polegadas também com acabamento preto. O carro vem nas cores branco, preto e cinza.

Imagem: Divulgação

Por dentro, os dois bancos da frente são esportivos, com encostos de cabeça integrados. Eles possuem estofamento em couro sintético com costura cinza e inserções em estilo alumínio contrastando com o interior todo preto. Os pedais também são em alumínio.

Porém, sua esportividade fica mais por fora: o Toyota Corolla Active Sport não traz nenhum ganho de desempenho. Ele possui motorização híbrida já conhecida de 1,8 litro com versões de tração dianteira e integral.

Imagem: Divulgação

Em termos de performance, a única atualização disponível é para os modelos de tração dianteira, que têm uma nova configuração de suspensão e direção otimizada.

O Active Sport não virá ao Brasil, que conta na gama com a versão esportiva GR Corolla.

