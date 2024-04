Terremoto de magnitude 7,2 atinge Taiwan provocando sete mortes e deixando centenas de feridos

Um terremoto de magnitude 7,2 sacudiu Taiwan nesta quarta-feira (3). Foi o tremor mais intenso dos últimos 25 anos na ilha. Segundo o governo taiwanês, sete pessoas morreram até o momento e mais de 700 ficaram feridas no condado de Hualien, no leste do território, perto do epicentro do terremoto. Alertas de tsunami no Japão e nas Fillipinas foram lançados e depois suspensos.

Três das vítimas morreram em uma trilha de caminhada, esmagadas pelas pedras causadas pelo terremoto. Outra vítima, um motorista de caminhão, morreu em um deslizamento de terra ao se aproximar de um túnel.

A agência não especificou imediatamente as circunstâncias das outras mortes, elevando o número de feridos de cerca de sessenta para 736, sem especificar a gravidade dos ferimentos.

Segundo bombeiros, cerca de 77 pessoas estariam sob os escombros. A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, pediu a coordenação dos serviços de socorro de todo o país e convocou as Forças Armadas para o apoio nos trabalhos de emergência.

A magnitude do terremoto subaquático foi estimada em 7,5 pela Agência Meteorológica do Japão (JMA); em 7,4 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e em 7,2 pela agência meteorológica de Taiwan (CWA).

O abalo ocorreu pouco antes das 8 da manhã, pelo horário local, segundo estas agências, e foi seguido por vários tremores secundários. Seu epicentro foi detectado em mares rasos na costa leste de Taiwan.

Pelo menos 26 imóveis desabaram. Imagens divulgadas pela televisão local mostraram outros prédios prestes a desmoronar em Hualien.

"Minha casa tremeu violentamente, as pinturas na parede, minha televisão e meu bar caíram", disse um morador de Hualien à SET TV.

Réplicas

Até o momento, 25 réplicas foram registradas na ilha, algumas sentidas na capital Taipei. As agências meteorológicas de Taiwan, do Japão e das Filipinas emitiram inicialmente um alerta tsunami, mas o risco foi descartado mais tarde. Já a China indicou ter registrado tremores na província de Fujian, no sudeste do país, e afirmou que a atividade sísmica também foi sentida em Xangai, na costa leste do país

Regras de construção rigorosas e uma boa preparação para catástrofes naturais, no entanto, parecem ter permitido evitar uma grande catástrofe para a ilha, que é regularmente atingida por terremotos.

A televisão local mostrou edifícios de vários andares em Hualien e em outros lugares inclinando-se perigosamente devido ao terremoto, enquanto um armazém na cidade de Nova Taipei desabou. O prefeito da cidade disse que mais de 60 sobreviventes foram retirados das ruínas do prédio.

A atividade em algumas fábricas da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a maior fabricante de chips do mundo, foi brevemente interrompida, disse um funcionário da empresa à agênia AFP.

Bulldozers foram mobilizados para limpar as rochas que bloqueavam as estradas para Hualien, segundo imagens transmitidas por canais locais.

Alertas de tsunami suspensos

O terremoto desencadeou inicialmente alertas de tsunami em Taiwan, nas ilhas do sudoeste do Japão e em várias províncias das Filipinas, onde as pessoas nas zonas costeiras foram orientadas a procurar locais mais elevados.

As autoridades japonesas e filipinas acabaram por cancelar os seus alertas, e o Pacific Tsunami Warning Center, um observatório regional com sede no Havai (Estados Unidos), anunciou por volta das 10 horas da manhã, pelo horário taiwanês, que "a ameaça de tsunami já havia passado em grande parte", enquanto apelava aos residentes de regiões costeiras a permanecerem cautelosos.

O aeroporto de Naha, o maior da ilha japonesa de Okinawa, suspendeu temporariamente o tráfego aéreo. No entanto, os voos de partida foram retomadas após o alerta ser levantado

Tremor sentido na China

Localizada na fronteira de várias placas tectônicas, Taiwan é frequentemente afetada por terremotos.

Em setembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,6 matou 2.400 pessoas, o pior desastre da história moderna de Taiwan.

Do outro lado do Estreito de Formosa, moradores da província de Fujian, no leste da China, e de outras áreas relataram nas redes sociais que também sentiram fortes tremores.

A China, que considera Taiwan parte do seu território, disse estar observando o terremoto "com muito cuidado" e disse estar "pronta para prestar ajuda às vítimas", segundo a agência nacional de notícias New China.

(Com AFP)