S&P 500 e Nasdaq fecham em leve alta após dados mais fracos do setor de serviços dos EUA e falas do Fed

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam com leve alta nesta quarta-feira, após dados mostrarem que o crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou ainda mais em março, enquanto comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que se concentraram na necessidade de mais debates e dados antes de cortes nas taxas de juros, limitaram os ganhos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 subiu 0,14%, para 5.213,12 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,23%, para 16.277,46 pontos, e o Dow Jones teve variação negativa de 0,09%, para 39.135,85 pontos.