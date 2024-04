Reinaldo: Se Moro for absolvido no TSE, vai se criar um precedente perigoso

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou no Olha Aqui! desta quarta (3) que se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não cassar o mandato do senador Sergio Moro (União-PR) vai criar um precedente perigoso para que partidos abusem do fundo partidário como estratégia maliciosa de campanhas e pré-campanhas eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retomou hoje o julgamento que pode tirar os direitos políticos do ex-juiz.

O Luciano Falavinha Souza [relator] disse que ele [Moro] não podia adivinhar que as coisas teriam aquela sequência. O Moro em 2021 se filia ao Podemos e dá uma entrevista coletiva, faz um evento gigantesco, com Álvaro Dias dando basta ao Brasil dos ladrões, lançando Moro à Presidência. Quatro, cinco meses depois ele anuncia que não vai se candidatar à Presidência, que está fora do Podemos e vai pro União Brasil e pré-lança a candidatura dele ao Senado por São Paulo. Como não sabia o que estava fazendo naquele megaevento pra se lançar à Presidência da República? Não sabia o que estava fazendo quando 4 ou 5 meses depois anuncia a ida para o União Brasil? Nem avisou o Podemos que ficou a ver navios. E se lança já candidato ao Senado por SP. Toda essa máquina publicitária estava ali em favor de Moro, alimentando sua pré-campanha. Eram escolhas dele, não foram coisas fortuitas. Tem o questionamento [do PT], ele muda o domicílio pro Paraná e se candidata ao Senado pelo Paraná. O Falavinha diz que ele não podia responder por isso, que foram os adversários que se mobilizaram. Ainda que fosse o lançamento da candidatura ao Senado por São Paulo. Toda aquela máquina que foi usada na divulgação de seu nome para a Presidência da República contou para efetivamente fazer seu nome. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo ressaltou que é preciso severidade no julgamento do TSE.

Voto do desembargador é voto do desembargador, não vou aqui especulando. O Denz e a Cláudia Cristina todo mundo sabe que são ligados ao grupo do Moro e vão votar com o Moro. Voto de juiz está lá, obedece-se aquilo que a Justiça decide, mas nunca vi entusiasmo daquele que tem que ser o relator. Por mais que ele tenha uma posição e ela é favorável ao Moro, acho que ficar dando pito em alguém que faz a petição não cabe - era uma coisa que o Moro fazia muito quando era juiz. Acho que ele vai ganhar no TRE do Paraná, mas não penso que o TSE vai endossar. O Dallagnol [ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal] foi absolvido por unanimidade no TRE do Paraná e condenado com unanimidade no TSE. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O TSE que tem sido tão severo [se absolver Moro] cria um precedente que pode valer pra um partido médio ou pequeno: lança um candidato à Presidência da República, usa a verba do fundo partidário, faz a festa, e depois o cara se lança para o Senado, o que ele realmente queria. É um bom precedente? Acho que não, porque tinha um limite [de gastos]. Não sabe direito quais são limites da pré-campanha, mas tem evidência de que houve excesso de abuso de poder econômico [no caso Moro]. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O colunista do UOL ressaltou que o voto de Luciano Falavinha foi uma surpresa.

Não estou surpreso com conteúdo [do voto do relator], mas com a forma. Acompanho julgamento dos mais variados temas e nunca vi um relator tão engajado na defesa daquele que está sendo julgado. Ele foi muito mais enfático na defesa do Moro que a própria defesa do Moro. A tal ponto, e isso também não é muito comum, que mais de uma vez sobrou uma espécie de desqualificação dos peticionários, ou seja, do PT e do PL. Chegou ao ponto de censurar o PT por o PT ter questionado o domicílio eleitoral de Moro em São Paulo. Ele não morava em São Paulo e o PT questionou isso e o Moro mudou seu domicílio pro Paraná, que era o domicílio dele mesmo. Disse o Falavinha: 'O PT resolveu questionar o domicílio dele em São Paulo, agora vem questionar aqui também o gasto, parece que o PT quer tirá-lo da vida pública'. Esse é o tipo de ilação que você não faz. É pura ilação. O PT peticionou e quem decidiu foi a Justiça eleitoral de SP. Então, neste momento, ele está batendo boca com a Justiça eleitoral de SP. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

