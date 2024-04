Promotor é investigado após chamar advogada de 'galinha' em tribunal de MG

Um promotor do Ministério Público de Minas Gerais será investigado após denúncia de que chamou uma advogada de "galinha" e "histérica" durante um tribunal do júri em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Francisco de Assis Santiago xingou uma advogada durante uma sessão, segundo registrado em ata no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso ocorreu em 26 de março e a denúncia foi feita por conselheiros do Conselho Federal do Ministério Público à corregedoria nacional do órgão.

Instauração de reclamação disciplinar. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu investigar o caso. O MPMG deve ser notificado em até cinco dias e o promotor deve prestar informações em um prazo de até 10 dias, diz decisão assinada pelo corregedor Ângelo Fabiano Farias da Costa hoje.

Ofensas começaram após discussão sobre processo, denunciou advogada. Sarah Quinetti contou que defendia possível corréu de um crime quando o promotor perguntou se a tese dela estava no processo. "Eu pedia a ele que procurasse. Momento em que ele me chamou de galinha garnizé", afirmou em entrevista ao UOL.

Promotor perguntou se ela faria striptease, denunciou advogada. Quinetti afirmou ainda que foi tratada de forma desigual pelo promotor durante tribunal e falou que trocaria de beca com um colega homem para ser respeitada. "Neste momento, ele falou que eu estaria fazendo striptease", contou.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento posterior aos xingamentos alegados. Nas imagens, é possível ouvir o promotor chamando a advogada de histérica. O tribunal foi suspenso após o ocorrido. A sessão deve ser retomada em 5 de junho.

Posicionamento do Ministério Público. Ao UOL, o Ministério Público afirmou que o promotor não tinha sido notificado sobre o procedimento instaurado no CNMP e, no momento, não iria se manifestar sobre o assunto.

A OAB-MG foi procurada pelo UOL e afirmou que tomou conhecimento do ocorrido. Uma reunião sobre o fato será realizada na tarde de hoje, informou o órgão.