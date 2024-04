Presidente do Fed vê riscos tanto em corte de juros prematuro quanto em relaxamento tardio

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou nesta quarta-feira que as perspectivas nos Estados Unidos seguem "bem incertas" e que há riscos diversos. Em particular, Powell alertou que um corte de juros prematuro poderia reverter os progressos no combate à inflação e exigir uma política mais apertada à frente.

Por outro lado, o dirigente ressaltou que um relaxamento tardio potencialmente enfraqueceria a atividade econômica e o emprego. "À medida que os progressos na inflação continuam e que o aperto no mercado de trabalho arrefece, estes riscos continuam a evoluir para um melhor equilíbrio", avaliou, durante evento na Universidade de Stanford.

De qualquer forma, Powell acredita que a política monetária está "bem posicionada" para confrontar essas questões.

Segundo ele, o Fed seguirá tomando decisões a cada reunião e fará tudo o que for possível para assegurar os objetivos de pleno emprego e de estabilidade de preços.