Justiça do Rio pede a extradição de ex-marido de Brent Sikkema dos EUA

Do UOL, em São Paulo

A Justiça do Rio de Janeiro pediu a extradição dos Estados Unidos de Daniel García Carrera, ex-marido do galerista americano Brent Sikkema e suspeito de ter encomendado o assassinato do ex-companheiro.

O que aconteceu

O Tribunal de Justiça do Rio encaminhou o pedido de extradição ao Ministério de Justiça no último dia 1º. O pedido foi assinado pela juíza Tula Correa de Melo.

Daniel foi preso nos EUA no fim de março após tentar falsificar seu passaporte. O suspeito alegou que teria perdido o documento durante uma viagem à Europa. No entanto, os investigadores descobriram que o passaporte estava em posse dele.

Ele pagou fiança de US$ 1 milhão e cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. A informação é da Folha de São Paulo.

A juíza também rejeitou derrubar o pedido de prisão preventiva em aberto contra Daniel. Para ela, há indícios suficientes que o apontam como mandante do crime, que foi executado pelo cubano Alejandro Trana Prevez em janeiro deste ano.

O UOL procurou a defesa de Daniel, que nega que ele seja o autor intelectual do assassinato. A reportagem será atualizada se houver retorno.

Galerista foi morto no Rio de Janeiro

O galerista americano Brent Sikkema foi assassinado no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Brent Sikkema foi morto com 18 facadas dentro da própria casa, no Jardim Botânico, zona sul do Rio, em janeiro. O cubano Alejandro Triana Prevez, de 30 anos, foi apontado como suspeito de ter cometido o assassinato.

Inicialmente, Prevez negou envolvimento e disse que sequer conhecia o galerista. Depois, mudou de versão, confessou o crime e apontou Daniel como o mandante. Alejandro disse à polícia que Daniel lhe prometeu 200 mil dólares (quase R$ 1 milhão, na cotação atual) para matar Brent.

Uma reportagem da Folha mostrou que o galerista e o ex-marido, que ficaram juntos por 15 anos, passavam por uma separação conturbada, com brigas por divórcio milionário e pelo filho. Na mensagem, o norte-americano ainda citou que essa situação é "cara e uma loucura" e que Daniel estaria interessado no "controle total".