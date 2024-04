Passageiro briga em avião após receber 'duas bolachinhas' como lanche

O passageiro de um voo comercial foi flagrado brigando com a tripulação e reclamando do lanche servido no avião.

O que aconteceu

"Vocês só querem faturar. Me trazer de São Paulo aqui com duas bolachinhas", reclama o homem. "Toma vergonha, moço", diz ele a um comissário de bordo. "Manda sua empresa botar um sistema de lanche. Eu pago o lanche."

Para justificar a atitude, o passageiro disse ter acordado às 6h para pegar o voo. O homem afirmou ainda que motivo de seu nervosismo seria fome.

O passageiro, o trecho do voo e a companhia aérea não foram identificados. A reclamação foi registrada de forma inusitada pelo tiktoker Daniel Ferreira, que gravou um vídeo de si mesmo passando protetor labial, enquanto capturava a voz do passageiro ao fundo.

A publicação já teve mais de 542 mil visualizações. O vídeo com o desabafo foi publicado nas redes sociais durante o feriado de Páscoa e acumula 25 mil likes e quase 2 mil comentários. "O barraco torando, mas a boca está hidratada", brinca Daniel na legenda do vídeo.