Papa pede para sindicato defender dignidade dos trabalhadores

ROMA, 3 ABR (ANSA) - O papa Francisco se encontrou nesta quarta-feira (3) com uma delegação da Usigrai, o sindicato dos jornalistas da emissora pública italiana RAI, que completou 40 anos.

Na reunião, o líder da Igreja Católica pediu para que a associação "defenda os empregos, os trabalhadores e o direito ao trabalho".

Em um comunicado, a Usigrai informou que o religioso recebeu as últimas edições do relatório "Iluminando os subúrbios", que aborda as informações e o espaço que a mídia italiana dedicada a países estrangeiros, especialmente da África e da América Latina.

"Estamos gratos ao Papa por esta ocasião extraordinária. A sua palavra e a sua ação universal em favor dos mais pobres são um grande estímulo para todos nós e o encontro foi uma peça preciosa dos 40 anos de história de Usigrai", comentou o secretário da entidade, Daniele Macheda. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.