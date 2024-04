Palmeiras empata fora com San Lorenzo (1-1) em sua estreia na Libertadores

O Palmeiras empatou com o argentino San Lorenzo (1-1) em uma partida movimentada pela primeira rodada do Grupo F da Copa Libertadores-2024, disputada na noite desta quarta-feira (3) no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.

O zagueiro colombiano Jhohan Romaña (19') abriu o placar para o San Lorenzo, que começou melhor, criando mais chances de gol.

Mas o atual campeão brasileiro conseguiu empatar na reta final com uma bela cobrança de falta do uruguaio Joaquín Piquerez (81').

Na segunda rodada do Grupo F, o San Lorenzo visita o equatoriano Independiente del Valle na quarta-feira, dia 10, enquanto o Palmeiras recebe o uruguaio Liverpool no dia seguinte (11), em São Paulo.

