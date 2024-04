Gosta de bebidas geladas com café? Veja dicas e receitas para fazer a sua

Não vive sem um cafezinho, mas quer ir além daquela xícara fumegante? Uma opção interessante é a bebida tradicional cold brew, com café extraído a frio.

"Essa forma de preparo permite a extração de compostos e sabores mais intensos, produzindo uma bebida mais encorpada", explica Leo Oliva, barista e influencer no Instagram. "E, por ser mantida gelada, é muito mais refrescante."

Como fazer

Misturar 250 gramas de um café com moagem média para grossa em um litro de água filtrada a temperatura ambiente.

Levar à geladeira por cerca de 6 horas coberto com plástico filme para não pegar odores e gostos.

Retirar sólidos maiores com uma peneira comum de cozinha e depois coar no filtro de papel.

Dura até uma semana na geladeira

Produtos para facilitar o preparo

Para facilitar a vida, há uma série de cafeteiras para cold brew disponíveis no mercado. Com elas, o café fica armazenado em um filtro, o que ajuda a separar a parte mais sólida da bebida pronta. Conheça a seguir alguns modelos selecionados pelo Guia de Compras UOL.

Produz quatro porções de bebida gelada com qualquer tipo de borra de café;

Inclui jarra sem BPA com tampa hermética e alça de silicone antiderrapante;

Conta com filtro de café de malha fina ajuda a manter os grãos fora da sua xícara.

Jarra em vidro borossilicato;

Filtro em aço inox 304;

Com base antiderrapante e alça antitérmica;

Capacidade de 1,5 litros.

Possui jarra de borossilicato, tipo de vidro resistente a manchas e odores;

Com infusor em aço inoxidável integrado;

Tampa projetada que ajuda a preservar os aromas durante o processo de infusão;

Capacidade de 1,2 litros.

Jarra em borossilicato;

Filtro interno removível e lavável em poliéster

Capacidade de 600 ml.

Jarra de vidro borossilicato seguro ao calor;

Filtro interno de aço inoxidável para café moído;

Base antiderrapante removível.

Jarra de vidro borossilicato, altamente resistente ao frio e calor: vai ao micro-ondas e à lava-louça;

Um filtro inox fixo no compartimento para ingredientes e outro para colocar acima do pó;

Gotejador de gelo de acrílico e tampa em plástico;

Inclui moedor de grãos manual tamanho grande.

Mais drinks refrescantes

Além de tomar o cold brew puro, você pode usá-lo como base para várias receitas geladas à base de café. Oliva indica:

Café tônica

Coloque 50ml de cold brew em um copo alto com bastante gelo;

Complete com 150 ml de água tônica;

Sirva com uma rodela de laranja ou limão.

Cafeína

Em um copo, junte 15ml de xarope de mel, 100ml de cajuína e 45 ml de cold brew;

Se preferir uma versão alcoólica, acrescente 40 ml de cachaça.

