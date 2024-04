Moraes elogia diálogo de Temer e diz que ele foi alvo de 'injustiças'

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), elogiou o ex-presidente Michel Temer e disse que ele foi alvo de "injustiças dolosas" durante o tempo em que ocupou a Presidência da República, de 31 de agosto de 2016 a 1 de janeiro de 2019.

O que aconteceu

Moraes declarou que Michel Temer foi um "grande presidente". "Sério, trabalhador, um presidente que transita, transitava como presidente, e continua transitando pelos três Poderes", disse. Declaração foi feita na Câmara Legislativa do Distrito Federal, durante cerimônia que concedeu a Temer o título de cidadão honorário de Brasília.

O ministro do STF disse que nenhum presidente se igualou a Temer na capacidade de diálogo. "Se nós olharmos na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum presidente que se equipara com o presidente Michel Temer na qualidade de diálogo com todos os poderes", acrescentou.

Ele disse ainda que o governo do ex-presidente foi alvo de "injustiças dolosas". Mas ponderou que isso não apagou o "sucesso do seu governo. "As reformas aprovadas, que até hoje fazem diferença, as privatizações aprovadas, a modernização na administração, a seriedade no trato da coisa pública. Por isso é que eu digo e repito: um grande orgulho de ter participado do governo de Michel Temer".

O ministro pontuou que Temer tem uma carreira jurídica extremamente sólida e que é "amigo legal dos seus amigos". Era o grande interlocutor com o poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com o Superior Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Mais do que tudo isso, Michel Temer é um amigo leal dos seus amigos. É uma pessoa extremamente paciente, inteligente e extremamente competente.

Michel Temer foi presidente da República entre 2016 e 2018. Moraes foi indicado por Temer ao STF em 2017.