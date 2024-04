Minério de ferro recua em Dalian, mas registra ganho semanal

(Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na China recuaram nesta quarta-feira, mas foram negociados em alta na base de comparação semanal, à medida que os agentes do mercado equilibraram a fraca demanda e as esperanças de melhora do consumo futuro.

O minério de ferro mais negociado para maio na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 2,5%, a 749 iuanes (103,52 dólares) por tonelada. Entretanto, o contrato subiu 2,5% em uma base semanal.

Os mercados chineses estarão fechados na quinta e na sexta-feira em razão de um feriado.

A crise imobiliária da China reduziu a demanda por produtos de aço, que são muito usados na construção civil.

O país poderia emitir uma quantidade maior de títulos no segundo trimestre em comparação com os três primeiros meses deste ano, o que poderia ajudar a demanda, disse a Jinrui Futures em uma nota.

"A recente queda nos preços das matérias-primas foi maior do que a dos produtos acabados, de modo que os lucros por tonelada de aço se recuperaram. Existe a possibilidade de as siderúrgicas retomarem a produção, e as expectativas de reposição de matéria-prima aumentaram", disse.

Nessa semana de feriado, as compras foram concentradas nos três primeiros dias, aumentando a demanda por metais ferrosos e matérias-primas, disse um trader.

O minério de ferro de maio de referência na Bolsa de Cingapura caiu 1,9%, para 99,65 dólares a tonelada.

Outros ingredientes siderúrgicos na bolsa de Dalian tiveram desempenho misto, com o carvão metalúrgico avançando 0,8%, para 1.471,50 iuanes por tonelada, e o coque caindo 0,6%, para 1.960,50 iuanes.

(Reportagem de Mai Nguyen em Hanói)