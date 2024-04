Mariana Ferrão: Qual é beleza que os outros enxergam e você não vê?

"Você já parou pra pensar que a borboleta nunca consegue ver o colorido da própria asa?". Uma frase curta que passou pelo feed de Mariana Ferrão levou a jornalista e palestrante em saúde mental a refletir sobre a maneira com a qual olhamos para a nossa beleza interior.

"A borboleta não consegue enxergar a própria beleza nem o colorido que ela tem e essa é a raridade que os nossos olhos, de quem está de fora, conseguem ver", diz ela no episódio desta quarta-feira (3/4) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de VivaBem.

Mariana convida o público a pensar na beleza que pode estar escondida dentro de cada um de nós. Fazer a seguinte pergunta a uma pessoa que nos ama pode ajudar a refletir, sugere ela:

Qual será essa beleza que você tem dentro de você que os outros enxergam, mas que você não vê, mesmo que você se olhe em todos os espelhos pelos quais você passa? Mariana Ferrão

