Mulher mais rica do mundo já enfrentou mãe na Justiça e vive reclusa

Um dos destaques da revista Forbes sobre os bilionários de 2024 é a francesa Françoise Bettencourt Meyers Herdeira da L'Oréal. Ela é a 15ª na lista da publicação, com uma fortuna estimada em quase US$ 100 bilhões. No entanto, para estar neste posto, Françoise teve que entrar numa briga judicial com sua própria mãe, que é retratada na série "A bilionária, o Mordomo e o Namorado", da Netflix.

Quem é Françoise Bettencourt?

Françoise Bettencourt é a mulher mais rica do mundo desde 2018, segundo a Forbes, com patrimônio estimado em US$ 99,5 bilhões (cerca de R$ 503 bilhões). Antes dela, sua mãe, Liliane Bettencourt (1922-2017) ocupava o posto.

Antes de assumir a empresa da família, ela se tornou diretora da L'Óreal em 1997 e foi nomeada presidente da holing da família, Tethys - acionista majoritária da empresa de beleza - em 2012. Naquele mesmo ano, tornou-se membro do comitê de estratégia e desenvolvimento sustentável da marca.

Apesar de bilionária, Françoise declarou falência em 2015. Na época, ela e o marido Jean-Pierre Meyers eram donos de uma holding que controlava alguns dos principais sites de vendas de vinhos da França, mas desistiram do negócio ao alcançar dívidas que passavam dos 40 milhões de euros e sofrer acusações de fraude.

Considerada uma "bilionária reclusa", empresária já escreveu livros - uma coletânea em cinco volumes estudando a Bíblia e um sobre a genealogia dos Deuses gregos. A empresária é conhecida por sua pesquisa sobre a mitologia grega e sobre relações judaico-cristãs.

Ela gosta de tocar piano e é capaz de ficar horas no instrumento. Apesar de não ostentar, conta com várias mansões pelo mundo e uma coleção de carros luxuosos, o que inclui um Bentley Continental GT e uma Porsche 911 Cabriolet.

Briga com a mãe retratada em série da Netflix

Liliane e Françoise em 2011; relação entre mãe e filha foi turbulenta Imagem: REUTERS/Charles Platiau

Françoise Bettencourt esteve em litígio com a mãe, Liliane Bettencourt, entre 2007 e 2013. Parte da briga é retratada na minissérie documental "A Bilionária, o Mordomo e o Namorado".

Filha começou a briga familiar. Ela processou o fotógrafo François-Marie Banier por abuso de incapaz, alegando que ele havia enganado sua mãe e levado quase US$ 1 bilhão ao longo de duas décadas. Ela também alegou que Liliane não estava em plena saúde mental e que não podia mais administrar a fortuna da família.

Processo expôs diversos escândalos envolvendo a família. Um dos mais graves foi o de que Liliane teria contribuído para a campanha do então presidente da França, Nicholas Sarkozy.

Mordomo chegou a gravar secretamente Liliane. Gravações escondidas levaram a investigações sobre possíveis violações de financiamento de campanha para o pleito de 2007. Na época, a bilionária negou as acusações e autoridades locais retiraram as queixas contra o político.

Françoise ganhou o processo contra a mãe e passou a administrar a herança da família. O fotógrafo foi acusado de "abuso de situação de fraqueza" e condenado a três anos de prisão, cumpridos em liberdade.