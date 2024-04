John Textor será julgado pelo STJD por não apresentar provas de manipulação

O empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não apresentar provas das acusações sobre manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro, informou a corte nesta quarta-feira (3).

O julgamento de Textor foi marcado para o dia 15 de abril por uma comissão disciplinar do STJD.

O dirigente é acusado de violar dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que ordenam colaborar e cumprir as determinações de autoridades do esporte.

Proprietário da SAF do Botafogo, Textor vem denunciando reiteradamente uma suposta corrupção no futebol brasileiro, mas sem apresentar provas.

Ele reforçou as acusações desde que o clube carioca deixou escapar o título do Brasileirão de 2023 depois de liderar a competição por 38 rodadas e abrir 13 pontos de vantagem sobre seus perseguidores.

O caso pelo qual será julgado está relacionado às declarações que fez no início de março.

Na ocasião, afirma o STJD, Textor "afirmou possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas prometidas e afirmou ter havido manipulação de resultados no Brasileiro dos últimos três anos (2021,2022 e 2023)".

Uma investigação foi aberta sobre essas acusações, na qual foi pedido ao dirigente que entregasse as ditas provas, o que não aconteceu, segundo o tribunal.

Se for condenado, Textor pode ser suspenso de suas funções por até 360 dias, com risco de destituição em caso de reincidência, além de ter que pagar uma multa de R$ 100 mil.

raa/app/ol/cb/aam

© Agence France-Presse