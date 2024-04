Indígena tratou depressão por teleatendimento médico no meio da floresta

A jovem indígena da etnia Kambeba, Suziane Gomes, de 19 anos, que mora na aldeia Três Unidos, que fica em uma área remota de Manaus, foi acometida, em 2019, por uma grave depressão. Com a chegada da pandemia, em 2020, a doença evoluiu, mas graças ao projeto Telessaúde, ela recebeu atendimento psicológico online sem precisar sair da floresta e recuperou a saúde mental.

O Telessaúde é uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Em 2023, a ação levou atendimento remoto em saúde para comunidades indígenas e ribeirinhas da região amazônica, realizando 629 tele consultas nas especialidades médica, psicológica e de enfermagem, atendendo pessoas de 30 comunidades em 18 municípios do estado do Amazonas.

Em outro ponto da floresta, na Aldeia Nova Esperança, a 80 km de Manaus, onde vivem os indígenas da etnia Baré, o atendimento online foi crucial para salvar vidas. Segundo o agente de Saúde da Aldeia, Reinaldo Santos, o programa tem evitado que situações graves como as do Yanomami se instalem.

"Nós já tivemos pessoas da aldeia que tiveram paradas cardiorrespiratórias e foram reanimadas através do atendimento online, com o profissional nos orientando como proceder. Também houve crianças desnutridas que receberam os primeiros socorros pelo tele atendimento. Esse serviço também nos ajudou a solicitar atendimento emergencial para os casos mais graves, que dependiam de deslocamento", conta.

Imagem: Orlando Kchorrão

Abuso na adolescência

Suziane Gomes conta que o seu quadro depressivo foi consequência da violência sexual que sofreu aos 11 anos. "Eu fui abusada sexualmente pelo meu professor e, na época, perdi a vontade de ir para a escola e de comer. A minha família não sabia do abuso e me obrigava a ir à escola e isso só piorava", relembra.

Sem tratamento adequado, os sintomas de Suziane agravaram-se silenciosamente até que o medo de perder familiares na pandemia, fez com que a doença piorasse. "Eu sentia muita tristeza. Por qualquer razão, eu começava a chorar. Eu não saía de casa e só queria ficar sozinha. Aí comecei a me cortar."

Fragilizada e sem autonomia, ela deixou de cuidar das filhas de um e sete anos, não conseguia estudar nem realizar algum tipo de atividade profissional. Mas ainda que a família tentasse buscar ajuda logo no início da doença, não seria fácil porque o psicólogo mais próximo estava a 62 km, no centro de Manaus.

Idosa da aldeia indígena Três Unidos recebe atendimento no posto da Telessaude Imagem: Orlando Kchorrão

Com a pandemia, o projeto Telessaúde chegou ao território para auxiliar na prevenção e no tratamento dos casos de covid-19 e depois ficou. A unidade de saúde local oferece atendimento em diversas especialidades médicas, enfermagem e psicologia. Suziane passou a realizar duas sessões de terapia por semana ali mesmo, ao lado de sua casa. "Eu não precisei tomar medicação, as terapias me ajudaram a melhorar. Com pouco tempo de acompanhamento, eu já me senti bem melhor", recorda.

Suziane superou a doença e, hoje, é empreendedora, vive da produção e comercialização de artesanato na aldeia. Um exemplo raro, considerando o desafio que muitas comunidades indígenas vivenciam por não contar com atendimentos básicos de saúde.

Acesso à internet ainda é problema

Um recurso essencial para que este tipo de atendimento chegue a mais povos da floresta é a conexão com a internet. Nas duas aldeias citadas acima, onde o Telessaúde já funciona bem, o acesso à rede chegou por conta da pandemia. Mas isso não ocorre em outros locais mais remotos.

Atualmente, a compra de dados móveis é a forma mais comum de as pessoas se conectarem à internet por meio do telefone celular. Mas o modelo de franquia que rege esses pacotes normalmente restringe o acesso gratuito a alguns aplicativos no modo tarifa zero na medida em que os dados móveis são consumidos.

Imagem: Rodolfo Pongelupe

Assim, o acesso à conectividade se torna restritivo para a população de menor renda. A pesquisa TIC Domicílios de 2022 revela que 36 milhões de brasileiros enfrentam a exclusão digital. Populações indígenas, ribeirinhas e moradores das periferias urbanas são as que menos têm acesso à conectividade.

Para ampliar a possibilidade de acesso à conectividade por parte da população, as organizações Coalizão Direitos na Rede, em parceria com o data-labe e o IRIS, realizam a campanha #LiberaMinhaNet. A ação defende a oferta de planos de internet móvel que assegurem velocidade mínima para utilização dos alguns canais essenciais mesmo após o consumo de dados.