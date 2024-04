Fluminense empata com Alianza Lima na estreia na Libertadores

Com vários desfalques, o campeão Fluminense iniciou a defesa do título da Copa Libertadores com um empate em 1 a 1 com o Alianza Lima nesta quarta-feira (3), no Peru, na primeira rodada do Grupo A.

O time peruano abriu o placar com o atacante Kevin Serna (35'), mas o Tricolor empatou com um gol de cabeça de Marquinhos (72').

O Colo Colo, que venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, no Chile, é o líder da chave.

cm/cl/cb

