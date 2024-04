Farmacêutica da China pede aprovação para biossimilar do Ozempic

Por Andrew Silver

XANGAI (Reuters) - Uma farmacêutica da China desenvolveu uma versão biossimilar do popular medicamento para diabetes Ozempic, da europeia Novo Nordisk, e pediu aprovação para a venda.

A Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering disse nesta quarta-feira que o pedido para o medicamento chamado de Jiyoutai era para uso no controle de açúcar no sangue em pacientes com diabetes tipo 2. A aprovação do Jiyoutai tornará o injetável o primeiro medicamento biossimilar de semaglutida desenvolvido localmente na China.

Um medicamento biossimilar tem uma estrutura que imita de perto um medicamento existente, mas não é exatamente igual.

A semaglutida, desenvolvida pela Novo Nordisk, é o ingrediente ativo do Ozempic, bem como do potente medicamento para perda de peso da empresa dinamarquesa Wegovy.

O pedido de aprovação da Jiuyuan Gene Engineering ocorre em meio ao aumento da demanda por semaglutida, que supera em muito a oferta global.

A Jiuyuan Gene, que é controlada da chinesa Huadong Medicine, concluiu um teste clínico em estágio avançado no país no ano passado, comparando sua injeção de semaglutida com o Ozempic em um grupo de 476 pacientes, de acordo com um registro de testes clínicos.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre os dados de segurança ou eficácia do Jiyoutai. Um porta-voz da Novo Nordisk, cuja patente na China para o Ozempic vai até 2026 e está sendo contestada na justiça, não comentou o assunto.

"A menos que o tribunal competente finalmente decida que essa patente é inválida, não poderemos comercializar o JY29-2 (Jiyoutai) antes da expiração dessa patente", disse a Jiuyuan Gene em janeiro.