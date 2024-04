EUA confirmam gripe aviária em rebanhos leiteiros de Idaho e novo México

São Paulo, 3 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) confirmou a presença da gripe aviária de altamente patogênica (HPAI) em rebanhos leiteiros de Idaho e no Novo México. Em nota, a agência destacou que os casos são os primeiros da doença em gado bovino nesses Estados. Além desses novos casos, até o momento, o vírus já foi identificado em sete rebanhos de vacas leiteiras do Texas, dois do Kansas e um de Michigan.Na terça-feira, a produtora de ovos Cal-Maine Foods divulgou que uma granja da empresa no Condado de Parmer, no Texas, teve registro de influenza aviária altamente patogênica.Na segunda-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA informou que uma pessoa no Texas foi infectada com o vírus da gripe aviária H5N1 após exposição a vacas leiteiras que supostamente também estavam infectadas. Além disso, na última semana, o USDA reportou que o vírus foi identificado em amostras de leite não pasteurizado de vacas doentes no Kansas e no Texas, bem como em uma vaca também no Texas.