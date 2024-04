Estoque dos principais títulos privados do agro cresce em fevereiro ante 1 ano

São Paulo, 3 - O estoque dos principais títulos privados do agronegócio, bem como o patrimônio líquido dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), tiveram desempenho positivo em fevereiro deste ano, em comparação com igual mês do ano passado. Conforme nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, com relação à Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), considerando apenas o ano de 2024, os estoques se mantiveram próximos à estabilidade em fevereiro, em comparação com janeiro. "Tal comportamento pode estar associado aos efeitos da Resolução CMN 5.119/2024, que restringiu os tipos de lastros permitidos para a LCA, bem como aumentou o prazo mínimo de duração do título de 90 dias para 9 meses", diz a pasta.No caso das Cédulas de Produto Rural (CPR), os registros acumulados do título na atual safra 2023/24, de julho a fevereiro, totalizaram R$ 159,04 bilhões, avanço de 3% ante igual período da safra passada.Em relação ao Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), considerando somente 2024, houve alta nos estoques de fevereiro ante janeiro, com +3,9%. "Muito embora também tenham ocorrido medidas mais restritivas, em relação aos lastros para a emissão deste papel, a partir da Resolução CMN 5.118/2024, as emissões do título continuaram crescentes até fevereiro", observa o ministério na nota.Em relação aos Fiagros, o número de fundos em fevereiro de 2024 se manteve em relação ao do mês anterior. No caso do patrimônio dos fundos, houve oscilação de -1,3%. "De toda forma, o patrimônio líquido atual é mais de três vezes superior ao do mesmo período do ano passado."