Suspeito de ajudar foragidos de presídio em Mossoró é preso em Fortaleza

Um homem de 25 anos foi preso por suspeita de integrar uma rede de apoio para criminosos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró.

O que aconteceu

Suspeito estava em pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado o encontraram na segunda-feira (1) e cumpriram um mandado de prisão emitido pela 8ª Vara Federal de Mossoró.

Homem seria amigo de outro preso por ajudar foragidos. O outro suspeito de fazer parte da rede de apoio tem 31 anos e foi detido em 8 de março, também em Fortaleza, segundo a PF. A identidade dele não foi divulgada.

Oitava prisão desde o início das buscas. Além das duas detenções feitas no Ceará, outras seis foram feitas no Rio Grande do Norte desde a fuga de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, em 14 de fevereiro.

Quem são os fugitivos

Deibson cumpria pena de 33 anos por assalto à mão armada. Conhecido como Tatu, ele também responde a processos por tráfico de drogas.

Rogério tem suástica tatuada na mão e condenação de cinco anos por tráfico. O interno conhecido como Martelo também responde a processos por homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.

"Matadores do CV". Fontes ouvidas pelo UOL indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime" do Comando Vermelho do Acre. O UOL não localizou os advogados deles.

A fuga

Agentes federais deram conta da fuga na manhã do dia 14 de fevereiro. A Polícia Militar do RN disse ter sido acionada às 8h para participar das buscas. A Secretaria de Segurança Pública do RN intensificou as ações nas estradas na divisa com Paraíba e Ceará e também faz voos para auxiliar nas buscas. Desde então, as secretarias de Paraíba e Ceará também têm ajudado nas buscas.

Os fugitivos teriam utilizado uma barra de ferro da própria estrutura da cela para escavar buraco da luminária. Ao entrar pelo buraco, os fugitivos conseguiram acessar um espaço ao lado das celas destinado à manutenção do presídio. Dali conseguiram alcançar o teto, que não tinha um sistema de proteção, segundo informou a Folha de S.Paulo. A reportagem ainda cita que o presídio passava por reformas.

Fugitivos tinham planos de chegar ao Rio de Janeiro. Secretários de segurança pública estão em contato após indícios de que os detentos poderiam chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do Comando Vermelho.

Roupas e pegadas foram encontradas por equipes da força-tarefa dois dias depois. Calçados e camisetas — que podem ser dos dois fugitivos — foram localizados em uma área rural de Mossoró e, por isso, as buscas se intensificaram na região próxima à penitenciária.

Camiseta de uniforme de presídio foi encontrada em região de mata. De acordo com o órgão, a roupa foi localizada na zona rural e pode ter sido usada por um dos detentos que fugiu do presídio. Contudo, os objetos encontrados ainda passarão por perícia.