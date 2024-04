Eliezer retira harmonização facial; veja como funciona procedimento

Eliezer do Carmo contou em suas redes sociais que finalizou o processo de retirada de sua harmonização facial. O procedimento foi feito após sua saída do BBB 22 (Globo).

"Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal", disse o influenciador.

Eliezer disse que teve "uma grande distorção de imagem" e que isso foi fundamental para iniciar a reversão do procedimento.

"Todas as vezes que preenchi [o rosto] foi por debaixo da barba, e quando tirei a barba vi como estava meu rosto. Naquela semana, fui em um evento com a Viih, a foto viralizou, e tinha certeza que aquela foto estava editada para jogarem hate em mim. Pedi a foto original pro fotógrafo, pra minha surpresa, vi que naquela foto era eu mesmo. Foi ali que caí na real", continuou.

Grande parte dos procedimentos de harmonização facial que incluem preenchimentos são realizados com ácido hialurônico e têm uma duração mínima de um ano, podendo estender-se por até dois anos. Contudo, caso a pessoa deseje acelerar o processo de absorção, é necessário recorrer à aplicação de outros produtos.

Me arrependi; e agora?

Assim como Eliezer, caso você queira reverter a harmonização facial, o primeiro passo é procurar de preferência o mesmo especialista que realizou seu procedimento uma vez que ele já conhece seu prontuário.

A técnica de reversão, contudo, não é igual para todos e vai depender dos ativos que foram usados na harmonização.

A hialuronidase é a enzima que dissolve o ácido hialurônico dos preenchimentos, funciona como um antídoto. No caso da toxina botulínica, já fica mais complexo.

Há um tipo de laser que contribui para minimizar os efeitos da paralisação por meio de vasodilatação e consequente eliminação mais rápida da substância.

Os bioestimuladores de colágeno e os fios de sustentação têm efeito de médio prazo e, em geral, não causam incômodos em razão da ação gradual.

O tempo da reversão também é variado, já que depende da quantidade do preenchedor utilizado.

A enzima hialuronidase pode ser fracionada em sessões, pois é um catalisador capaz de gerar certa reação inflamatória, com vermelhidão e calor local.

Sendo assim, a retirada do procedimento, assim como ele próprio, envolve riscos. Erros podem ocorrer em obstrução arterial, necrose da região e até cegueira, além de rejeições e nódulos.

É necessário um profundo conhecimento da anatomia do rosto para realizar um procedimento injetável. Por isso deve ser feito por um especialista.

No Brasil, estão autorizados a realizar harmonização médicos (dermatologistas e cirurgiões plásticos), dentistas, farmacêuticos e biomédicos.

Procure um bom profissional e pesquise sobre sua linha de atuação. E vale lembrar que médicos são proibidos de postar fotos de antes e depois de seus pacientes nas redes sociais, então o ideal é não basear a pesquisa nisso.

Cuidado com os padrões das redes sociais

Ainda em suas redes sociais, Eliezer admitiu que fez harmonização facial porque "queria que as pessoas parassem de me chamar de feio".

Percebi que a única vez que preenchi a cara por mim, foi antes do Big Brother. Todas as outras vezes fiz realmente pra parar de ser chamado de feio. Eliezer do Carmo

Celebridades estão o tempo todo experimentando novos procedimentos, e, com a grande exposição nas redes sociais, muitos acabam entendendo que precisam fazê-los também.

No caso da harmonização facial, alguns pacientes chegam às clínicas acreditando que terão resultados milagrosos. É responsabilidade do profissional delimitar as reais possibilidades e reforçar que se trata de uma intervenção com prazo para acabar.

*Com informações de reportagem de 17/12/2022.