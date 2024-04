Dirigente do Fed espera corte único da taxa de juros este ano nos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) poderia ter um único corte de juros este ano, diante dos dois ou três esperados pelo mercado, avaliou, nesta quarta-feira (3), uma autoridade do banco central em uma entrevista à CNBC.

Consultado sobre sua postura em relação às taxas básicas de juros, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, confirmou que espera um único corte.

"Voltei a pensar como antes porque temos visto a inflação em uma trajetória muito mais acidentada", afirmou.

"Prevemos que a inflação se modere muito mais lentamente do que muitos antecipavam e devemos ser mais pacientes", resumiu.

Nestas condições, a primeira e talvez única redução das taxas de juros poderia ocorrer "no fim do ano, no último trimestre".

Alguns dados "secundários" dos números da inflação levaram Bostic a "se preocupar com o risco de que as coisas evoluam mais lentamente" do que o esperado.

Para Bostic, o Fed não vai alcançar sua meta de uma inflação de 2% antes de 2026.

A inflação recorde, que atingiu 9,5% em junho de 2022 nos Estados Unidos, levou o Fed a aumentar fortemente suas taxas de juros, que passaram de 0% para 5,50% entre março de 2022 e agosto de 2023. Desde então, foram mantidas inalteradas.

Juros altos encarecem o crédito, o que desestimula o consumo e os investimentos, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

Segundo o índice PCE, a medida preferida pelo Federal Reserve, a inflação a 12 meses em fevereiro foi de 2,5%, levemente acima da medição de janeiro, de 2,4%.

