Casa Branca determina que Nasa crie um padrão horário lunar

A Casa Branca anunciou na terça-feira que deu instruções para que a Nasa crie um padrão de horário unificado para a Lua e outros corpos celestes, no momento em que governos e empresas privadas competem cada vez mais no espaço.

Com o governo dos Estados Unidos interessado em estabelecer normas internacionais além da órbita da Terra, o Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca (OSTP, na sigla em inglês) da Casa Branca solicitou que a agência espacial americana formule um plano até o final de 2026 para estabelecer um padrão que denomina de Tempo Lunar Coordenado.

"À medida que a Nasa, as empresas privadas e as agências espaciais em todo o mundo lançam missões à Lua, Marte e além, é importante que estabeleçamos padrões de tempo para a segurança e a precisão", afirmou o vice-diretor do OSTP para Segurança Nacional, Steve Welby, em um comunicado.

Ele destacou que "o tempo transcorre de maneira diferente" dependendo das posições no espaço, e citou como exemplo que o tempo parece passar de modo mais lento onde a gravidade é mais forte, como perto dos corpos celestes.

"Uma definição consistente de tempo entre os operadores no espaço é fundamental para o sucesso das capacidades de conhecimento da situação espacial, da navegação e das comunicações", disse Welby.

O objetivo, segundo a Casa Branca, é que o Tempo Lunar Coordenado, ou LTC, seja vinculado ao Tempo Universal Coordenado (UTC), atualmente o principal padrão utilizado para regular o horário na Terra.

A Casa Branca determinou que a Nasa trabalhe em colaboração com os Departamentos do Comércio, Defesa, Estado e Transportes para elaborar uma estratégia de padrão de horário que melhore a navegação e outras operações para missões, em particular no espaço cislunar, a região entre a Terra e a Lua.

O novo padrão deve ser concentrado em quatro características: rastreabilidade para o UTC, exatidão suficiente para apoiar a navegação de precisão e a ciência, resiliência à perda de contato com a Terra e escalabilidade para ambientes além do espaço cislunar.

O memorando apresenta poucos detalhes técnicos sobre como estabelecer um padrão de horário lunar, mas o OSTP sugere que poderia adotar elementos do padrão existente na Terra.

Os Estados Unidos planejam retornar à Lua em 2026, no primeiro pouso lunar da humanidade desde a missão Apollo 17 em 1972.

