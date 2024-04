Câmara da Itália rejeita moção de desconfiança contra Salvini

ROMA, 3 ABR (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Itália rejeitou nesta quarta-feira (3) uma moção de desconfiança contra o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini. O placar foi de 211 a 129.

Apoiado por outros parlamentares da oposição, Matteo Richetti, do partido Ação, apresentou a moção apontando uma recusa do também ex-premiê a condenar as ações do governo russo de Vladimir Putin.

O líder do partido Irmãos da Itália (FdI), Tommaso Foti, explicou que a manobra da base do governo - composta tanto pelo FdI quanto pela Liga, de Salvini - foi a de "proteger os ministros sem dar mais espaço às 'teses bastante infundadas' da oposição".

Outra moção de desconfiança, contra a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, será votada na manhã desta quinta (4). Ela já passou por um processo semelhante, em julho de 2023, e a moção acabou rejeitada.

Embora ela seja alvo de preocupação mesmo entre apoiadores do governo de Giorgia Meloni, os parlamentares de situação devem rejeitar a medida, contando que a situação deverá ser resolvida na Justiça e que a própria Meloni deverá decidir sobre manter ou não a ministra.

Santanchè já foi alvo de diversas investigações sobre suas atividades empresariais e possíveis crimes financeiros. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.