Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores com derrota em casa para o Junior

O Botafogo decepcionou ao perder por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (3), em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores-2024, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O campeão colombiano garantiu os três pontos no primeiro tempo com uma dobradinha do experiente atacante Carlos Bacca de 37 anos (aos 13 minutos, de pênalti, e aos 41) e um gol do ponta Gabriel Fuentes (28'). Os cariocas descontaram pouco antes do intervalo com Hugo (43').

Com esse resultado, o Junior Barranquilla assume a liderança do Grupo D, com três pontos, os mesmos do peruano Universitario, que derrotou a equatoriana LDU por 2 a 1 na terça-feira, em Lima.

Sem pontos, a LDU está em terceiro e o Botafogo, com um saldo inferior, é o lanterna.

- Trio letal -

O Botafogo pagou caro por não conseguir fechar espaços para o ataque do 'Tiburón', comandado pelo técnico Arturo Reyes.

Bacca, Yimmi Chará e José Enamorado se movimentaram à vontade na área do goleiro paraguaio Gatito Fernández, principalmente nos contra-ataques.

O primeiro gol veio em um pênalti marcado pelo árbitro chileno Cristian Garay após um toque de mão de Hugo em um cruzamento na área. Bacca cobrou cruzado e rasteiro marcou seu primeiro gol na Libertadores desde 2011, antes de partir para a Europa.

Quinze minutos depois, Chará puxou um contra-ataque após um escanteio a favor do Botafogo. Com a defesa aberta, ele tocou para Enamorado, que deu um passe preciso para Fuentes fazer 2 a 0 sem grandes dificuldades.

Houve uma repetição dos protagonistas no terceiro gol: Fuentes deu um passe do seu próprio campo que deixou Bacca cara a cara com Gatito, a quem driblou e mandou para o fundo da rede.

- Reação tímida do Botafogo -

O Botafogo, observado pelo técnico português Artur Jorge, que deve ser anunciado em breve, descontou através de um dos seus jogadores mais questionados.

Hugo soltou uma bomba com o pé esquerdo sem chances para o uruguaio Santiago Mele, aproveitando assistência de peito do atacante Tiquinho Soares, na primeira chance clara dos anfitriões no primeiro tempo.

Dirigido interinamente por Fábio Matias, o Botafogo mostrou mais uma vez a sua falta de confiança que o fez sofrer para eliminar o boliviano Aurora e o Bragantino nas fases classificatórias do torneio.

Matias tentou diminuir a diferença dando minutos para o ponta Luiz Henrique e o meio-campista Tchê Tchê, mas as chances não chegaram a assustar Mele.

O Junior defenderá a liderança em casa contra o Universitario, na terça-feira, em Barranquilla. Dois dias depois, o Botafogo visita a LDU, em Quito.

raa/cl/aam/rpr

© Agence France-Presse