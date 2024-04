Arsenal vence Luton e tira Liverpool da liderança; City goleia Villa

O Arsenal, com várias mudanças no time titular, venceu com tranquilidade o modesto Luton Town por 2 a 0 nesta quarta-feira (3), em Londres, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês.

Com a vitória, os 'Gunners' vão dormir na ponta da tabela com 68 pontos, um à frente do Liverpool, que joga na quinta-feira contra o lanterna Sheffield United, e do Manchester City (3º), que goleou o Aston Villa (4º) por 4 a 1.

Sem Bukayo Saka, lesionado, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, decidiu poupar os meias Jorginho e Declan Rice e o atacante Gabriel Jesus, mas a equipe não perdeu a solidez defensiva e a eficiência ofensiva, contra um adversário que ocupa a zona de rebaixamento.

Um dos beneficiados pelo rodízio foi o volante Emile Smith Rowe, em uma de suas raras aparições na escalação inicial.

Rowe, de 23 anos, foi ovacionado pelos torcedores no Emirates Stadium ao ser substituído a cinco minutos do apito final.

Ele foi decisivo nos dois gols do Arsenal na partida: primeiro pressionando e recuperando a bola no início da jogada que terminou com o capitão Martin Odegaard abrindo o placar (24'), e depois com um cruzamento para Reiss Nelson que o zagueiro Daiki Hashioka desviou contra a própria meta (44').

No segundo tempo, com mais chances de gol, o Luton de Rob Edwards se mostrou com um pouco mais de ambição, mas sem incomodar o goleiro espanhol David Raya.

O Arsenal, que venceu nove dos últimos dez jogos na Premier (empatou com o Manchester City), sofreu apenas quatro gols no campeonato até agora em 2024.

"Queremos estar no topo, vencer os nossos jogos é a única coisa que podemos fazer", disse Arteta à BBC. "Conseguimos rodar a equipe e dar um pouco de frescor", acrescentou o treinador basco.

Com o resultado, o Luton segue na 18ª posição, a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest (17º).

- Foden faz 3 e dá vitória ao City -

Também nesta quarta-feira, o Manchester City recebeu o Aston Villa no Etihad Stadium em um jogo complicado até o final do primeiro tempo, quando Phil Foden começou a fazer a diferença.

Os 'Citizens' saíram na frente logo aos 11 minutos com o meia Rodri, mas o Villa empatou pouco depois graças ao atacante colombiano John Durán (20') com um chute de pé esquerdo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Foden fez seu primeiro gol no jogo para levar o time de Manchester em vantagem para o intervalo (45'+1).

No segundo tempo, o jovem atacante inglês brilhou ao marcar mais duas vezes e completar seu hat-trick (62' e 69'), fechando a goleada do City por 4 a 1.

O atacante inglês de 23 anos já tinha levado a bola assinada para casa após a vitória sobre o Brentford (3-1), no início de fevereiro.

"Este jogador cresce ano após ano". Tem "uma qualidade especial", a de poder marcar a qualquer momento, elogiou Rodri.

Os 'Citizens' conseguiram a vitória mesmo sem o meia Kevin De Bruyne e o atacante Erling Haaland, que ficaram no banco visando os próximos jogos.

Nas quartas da Champions, o Manchester City terá pela frente o Real Madrid.

"O calendário é terrível e temos que trazer energia. Todos têm que estar envolvidos", disse Guardiola sobre a decisão de deixar Haaland e De Bruyne no banco. Sobre Foden, ele observou que é "realmente um jogador de ponta" com "talento natural".

Já o Aston Villa (59 pontos), mesmo com a derrota, segue no Top 4 com dois pontos à frente e um jogo a mais que o Tottenham (5º, 57 pontos), que na terça-feira tropeçou diante do West Ham em Londres (1 a 1).

No outro jogo desta quarta-feira, Brentford (15º) e Brighton (9º) ficaram no 0 a 0.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês (horários de Brasília) e classificação

- Terça-feira:

Nottingham - Fulham 3 - 1

Newcastle - Everton 1 - 1

Burnley - Wolverhampton 1 - 1

Bournemouth - Crystal Palace 1 - 0

West Ham - Tottenham 1 - 1

- Quarta-feira:

Arsenal - Luton Town 2 - 0

Brentford - Brighton 0 - 0

Manchester City - Aston Villa 4 - 1

- Quinta-feira:

(15h30) Liverpool - Sheffield United

(16h15) Chelsea - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 68 30 21 5 4 72 24 48

2. Liverpool 67 29 20 7 2 67 27 40

3. Manchester City 67 30 20 7 3 67 29 38

4. Aston Villa 59 31 18 5 8 63 46 17

5. Tottenham 57 30 17 6 7 62 44 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 45 31 12 9 10 50 55 -5

8. Newcastle 44 30 13 5 12 64 52 12

9. Brighton 43 30 11 10 9 51 46 5

10. Wolverhampton 42 30 12 6 12 43 47 -4

11. Bournemouth 41 30 11 8 11 44 53 -9

12. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

13. Fulham 39 31 11 6 14 47 50 -3

14. Crystal Palace 30 30 7 9 14 34 50 -16

15. Brentford 28 31 7 7 17 42 55 -13

16. Everton 26 30 8 8 14 31 42 -11

17. Nottingham 25 31 7 8 16 39 53 -14

18. Luton Town 22 31 5 7 19 43 64 -21

19. Burnley 19 31 4 7 20 32 66 -34

20. Sheffield United 15 29 3 6 20 27 77 -50

jta/iga/dr/cb/aam

