Ações europeias sobem após dados de serviços dos EUA fracos e queda da inflação na zona do euro

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian e Ozan Ergenay

(Reuters) - As ações europeias fecharam com ganhos nesta quarta-feira após dados do setor de serviços dos Estados Unidos mais fracos do que o esperado, enquanto os investidores também avaliaram a redução da inflação na zona do euro que consolidou os argumentos a favor de cortes nos juros pelo Banco Central Europeu.

O índice STOXX 600 fechou em alta de 0,3%, recuperando-se de uma mínima intradiária de duas semanas. O índice vem atingindo recordes de alta, com a expectativa de cortes nas taxas de juros este ano e o otimismo em relação à inteligência artificial impulsionando o sentimento nos últimos dois trimestres.

Os bancos lideraram os ganhos setoriais, subindo 1,4% e atingindo seu nível mais alto desde o início de 2018, enquanto os bancos da zona do euro também ganharam 1,5%.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento mostrou que o crescimento do setor de serviços dos EUA desacelerou ainda mais em março, enquanto uma medida dos preços pagos pelas empresas por insumos caiu para uma mínima de quatro anos, o que é um bom presságio para as perspectivas de inflação.

Outros dados mostraram que a inflação da zona do euro caiu inesperadamente no mês passado.

"Parece muito cedo para concluir que a última milha do processo de desinflação foi conquistada com sucesso", escreveram economistas do HSBC.

"Entretanto, embora uma andorinha só não faça verão, certamente ajuda a abrir a porta para um corte nas taxas do BCE."

Embora a expectativa seja de que BCE deixe as taxas inalteradas em sua reunião de política monetária na próxima semana, os mercados veem uma chance de 71% de um corte de 25 pontos-base em junho.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,03%, a 7.937,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,46%, a 18.367,72 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,29%, a 8.153,23 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,45%, a 34.480,87 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,52%, a 11.032,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,05%, a 6.304,03 pontos.