Abertura de vagas no setor privado dos EUA supera expectativas em março

WASHINGTON (Reuters) - A abertura de vagas no setor privado dos Estados Unidos superou as expectativas em março, apontando para a continuidade da força do mercado de trabalho.

Foram abertas 184.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, depois de 155.000 em fevereiro em dado revisado, segundo relatório da ADP.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 148.000 vagas no mês passado, contra 140.000 relatadas anteriormente em fevereiro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório mais abrangente de empregos do Departamento do Trabalho, referente a março.

Ele tende a exagerar a desaceleração do mercado de trabalho em comparação com os dados oficiais de emprego. O mercado de trabalho está esfriando gradualmente após o aumento de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

Dados do governo na terça-feira mostraram que havia 1,36 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em fevereiro, em comparação com 1,43 em janeiro.

De acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas, o relatório do Departamento do Trabalho deve mostrar abertura de 160.000 empregos no setor privado em março, de 223.000 em fevereiro.

A estimativa para o total de vagas abertas em março é de 200.000, contra 275.000 no mês anterior, com a taxa de desemprego permanecendo em 3,9%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)