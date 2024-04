5 coisas que você precisa saber sobre Rui Costa e a compra dos respiradores

1. Em 2020, Rui Costa (PT), então governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil de Lula, autorizou a compra de 300 respiradores de uma empresa sem nenhuma experiência no ramo. O governo pagou R$ 48 milhões adiantado, mas os equipamentos nunca foram entregues e o dinheiro nunca voltou aos cofres públicos.

2. A empresária responsável pela venda, Cristiana Taddeo, afirmou que o negócio foi intermediado por um empresário que se apresentou como amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Taddeo firmou um acordo de delação premiada com a PGR (Procuradoria-Geral da República).

3. A empresária afirmou que pagou R$ 11 milhões em comissões aos intermediários. Na delação, ela não explicou se esse dinheiro foi parar nos bolsos de agentes públicos.

4. O ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, confirmou em depoimento à PF que a palavra final na contratação era de Rui Costa. A investigação está em fase final na Polícia Federal, atualmente em tramitação na primeira instância da Justiça Federal da Bahia.

5. Procurado, Rui Costa disse que nunca tratou com intermediários sobre a compra dos respiradores e negou irregularidades no negócio. "Durante a pandemia, as compras realizadas por estados e municípios no Brasil e no mundo inteiro foram feitas com pagamento antecipado. Esta era a condição vigente naquele momento", afirmou em nota.