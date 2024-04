Wall Street recua com alta de rendimentos de títulos após dados sólidos

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos caíam nesta terça-feira, pressionados por ações de megacapitalização e seguradoras de saúde em meio às preocupações dos investidores com a possibilidade de menos cortes na taxa de juros do que o esperado pelo Federal Reserve.

As ações de empresas de crescimento sensíveis aos juros, incluindo Nvidia, Microsoft e Amazon, caíram mais de 1% cada uma vez que o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para seu nível mais alto desde o final de novembro após dados divulgados nesta terça-feira.

Os dados mostraram que as encomendas à indústria dos EUA, bem como as vagas de emprego em aberto, superaram as expectativas em fevereiro.

O Dow e o S&P 500 fecharam em baixa na segunda-feira depois que dados de manufatura mais fortes do que o esperado do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) levantaram dúvidas sobre os três cortes nos juros delineados pelo Fed na última reunião de política monetária.

Operadores estão precificando uma chance de quase 57% de o Fed cortar os juros em pelo menos 25 pontos-base em junho, e veem mais dois cortes em 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch do CMEGroup.

O Dow Jones caía 1,05%, a 39.150,53 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,04%, a 5.189,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,48%, a 16.154,19 pontos.