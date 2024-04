VBP da Agropecuária em MT em 2024 deve ser de R$ 148,6 bi, diz Imea

São Paulo, 2 - O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) apresentou projeção de que o Valor Bruto de Produção (VBP) da Agropecuária do Estado seja de R$ 148,6 bilhões em 2024, queda de 26,63% ante 2023, informou em relatório. Este declínio é resultado, principalmente, da queda expressiva nos preços das culturas agrícolas e da sua produção neste ano.O recuo do VBP da soja é estimado em 34,11% para 2024 ante a mais recente estimativa do ano passado, de R$ 65,16 bilhões. "Esse resultado é atribuído principalmente à redução expressiva no preço da soja, juntamente com a expectativa de uma menor produção no Estado, por causa das condições climáticas adversas que prejudicaram o desenvolvimento da safra", explicou o Imea. Há recuo de 22,38% no preço e de 15,11% na produção.Em relação ao milho, a estimativa do VBP de 2024 é de queda de 39,31% ante 2023, para R$ 24,67 bilhões. A redução é resultado do recuo no preço do milho no Estado, de 26,37%. Segundo o Imea, a desvalorização do cereal puxou a rentabilidade da cultura para baixo, o que se refletiu em menor área semeada e, consequentemente, estimativa de queda na produção, de 17,58%.A queda no VBP do algodão é estimada em 9,61% ante 2023, para R$ 23,89 bilhões. O cenário é reflexo da queda na cotação da pluma em Mato Grosso, estimada em 10,56%, resultado da expectativa de maior oferta do produto (alta de 4%).O VBP da bovinocultura de corte em Mato Grosso foi estimado em R$ 22,89 bilhões para 2024, queda de 2,89% ante 2023. Essa diminuição foi puxada principalmente pelo recuo no preço da arroba do boi, de 3,5%. Segundo o Imea, isso é reflexo da atual fase do clico pecuário, no qual se tem maior disponibilidade de animais para o abate, exercendo pressão sobre a cotação.A agricultura corresponde a 81,3% do VBP estimado para Mato Grosso em 2024, com 45,2% da participação da soja, 16,6% do milho e 16,08% do algodão. A pecuária é responsável por 18,7% do VBP, com participação de 15,4% da bovinocultura de corte.