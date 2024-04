Tottenham empata com West Ham e se complica na luta por vaga na Champions

O Tottenham não soube manter a vantagem que conquistou logo cedo contra o West Ham e empatou em 1 a 1 nesta terça-feira (2), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que desacelera sua corrida para terminar em quarto lugar e garantir a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os 'Spurs' silenciaram o London Stadium quando haviam se passado cinco minutos com um gol do atacante galês Brennan Johnson, após uma boa assistência do alemão Timo Werner.

Mas o West Ham não demorou a reagir e, após um escanteio cobrado por Jarrod Bowen, o capitão francês Kurt Zouma conseguiu desviar com as costas (19') e os 'Hammers' chegaram ao empate.

Os donos da casa poderiam ter conquistado a vitória no segundo tempo: Michael Antonio desperdiçou o gol da virada ao ficar cara a cara com o goleiro italiano dos 'Spurs', Guglielmo Vicario (60').

O Tottenham teve a sua oportunidade nos acréscimos, mas Lukasz Fabianski, titular na ausência do lesionado Alphonse Areola, interceptou o chute do italiano Destiny Udogie (90'+4).

"Decepcionado por não ter conseguido um resultado melhor, mas foi um jogo difícil", lamentou o técnico dos 'Spurs', Ange Postecoglou.

"Ainda temos muitos jogos pela frente. Ficarei muito surpreso se todos os jogos não forem acirrados. Todos estão lutando por alguma coisa", acrescentou.

Na classificação, os 'Spurs' estão em quinto com 57 pontos, dois a menos que o Aston Villa, que visita o Manchester City nesta quarta-feira.

O West Ham continua em sétimo, três pontos atrás do Manchester United, que visita o Chelsea na quinta-feira.

Os 'Hammers' têm um ponto a mais que o Newcastle. Os 'Magpies' não foram além do empate em casa em 1 a 1 com o Everton (16º).

- Everton empata -

O ex-atacante sueco da Real Sociedad, Alexander Isak, colocou o Newcastle na frente aos 15 minutos, mas Calvert-Lewin garantiu o empate faltando dois minutos para o fim do tempo regulamentar.

O Everton está há 13 jogos consecutivos sem vencer, mas o ponto conquistado no St James' Park lhe permite aumentar um pouco a distância em relação ao Luton (18º, 22 pontos), primeira equipe na zona de rebaixamento, que enfrenta o Arsenal nesta quarta-feira.

Também na luta pela salvação, o Nottingham Forest (17º, com 25 pontos) ganhou fôlego com a vitória em casa por 3 a 1 sobre o Fulham.

Foi a segunda em 2024 para o Forest, que em março sofreu a retirada de quatro pontos na tabela por violação de regras financeiras.

Callum Hudson Odoi (9'), Chris Wood (19') e Morgan Gibbs-White (45'+3) encaminharam o triunfo antes do intervalo.

Do lado oposto, o treinador Marco Silva tentou reverter o quadro com três substituições aos 33 minutos, mas o Fulham só conseguiu o gol de honra por meio de Tosin Adarabioyo no início da segunda etapa (50').

E mais abaixo na tabela, o Burnley (19º, 19 pontos) acumulou o quarto jogo seguido sem perder. Desta vez foi em casa diante do Wolverhamtpon (1-1).

Os 'Clarets' visitam o Everton no sábado, num duelo crucial pela permanência na elite do futebol inglês.

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Fulham 3 - 1

Newcastle - Everton 1 - 1

Burnley - Wolverhampton 1 - 1

AFC Bournemouth - Crystal Palace 1 - 0

West Ham - Tottenham 1 - 1

- Quarta-feira:

(15h30) Arsenal - Luton Town

Brentford - Brighton

(16h15) Manchester City - Aston Villa

- Quinta-feira:

(15h30) Liverpool - Sheffield United

(16h15) Chelsea - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 67 29 20 7 2 67 27 40

2. Arsenal 65 29 20 5 4 70 24 46

3. Manchester City 64 29 19 7 3 63 28 35

4. Aston Villa 59 30 18 5 7 62 42 20

5. Tottenham 57 30 17 6 7 62 44 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 45 31 12 9 10 50 55 -5

8. Newcastle 44 30 13 5 12 64 52 12

9. Brighton 42 29 11 9 9 51 46 5

10. Wolverhampton 42 30 12 6 12 43 47 -4

11. AFC Bournemouth 41 30 11 8 11 44 53 -9

12. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

13. Fulham 39 31 11 6 14 47 50 -3

14. Crystal Palace 30 30 7 9 14 34 50 -16

15. Brentford 27 30 7 6 17 42 55 -13

16. Everton 26 30 8 8 14 31 42 -11

17. Nottingham 25 31 7 8 16 39 53 -14

18. Luton Town 22 30 5 7 18 43 62 -19

19. Burnley 19 31 4 7 20 32 66 -34

20. Sheffield United 15 29 3 6 20 27 77 -50

© Agence France-Presse