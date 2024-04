Terremoto de magnitude 7,5 perto de Taiwan provoca alertas de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 foi sentido na manhã desta quarta-feira (3, noite de terça em Brasília) perto de Taiwan e provocou alertas de tsunami naquele território, nas ilhas ao sul do Japão e nas Filipinas, informaram as autoridades.

A Agência Meteorológica do Japão calculou a magnitude do terremoto em 7,5, embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) tenha indicado que foi de 7,4.

"O terremoto ocorreu perto da terra e é pouco profundo. Foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas [...] É o mais forte em 25 anos", declarou à imprensa Wu Chien-fu, diretor do Centro Sismológico taiwanês, em referência ao terremoto de magnitude 7,6 de setembro de 1999 que deixou 2.400 mortos.

Autoridades de Taiwan, Japão e Filipinas emitiram alertas de tsunami para suas regiões costeiras, prevendo ondas de até três metros.

O alerta no Japão foi para suas ilhas remotas próximas a Taiwan, incluindo a ilha Miyakojima, segundo a agência meteorológica.

"Evacuem!", indicou um letreiro na televisão nacional japonesa NHK. "Vem aí um tsunami, por favor evacuem imediatamente", expressou um apresentador dessa emissora. "Não parem, não voltem".

O instituto sismológico das Filipinas recomendou "fortemente" à população de 23 províncias costeiras que se abrigue em áreas altas do interior do país por causa do risco de "grandes ondas de tsunami".

Segundo o USGS, o terremoto teve seu epicentro a 18 km ao sul da cidade taiwanesa de Hualien, com uma profundidade de 34,8 km.

