Tales: Pai de Cid fazer 'turismo golpista' é escárnio com as Forças Armadas

O pai do tenente-coronel Mauro Cid ter ido fazer "turismo golpista" em acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, é um escárnio com as Forças Armadas, opinou o colunista do UOL Tales Faria durante o UOL News desta terça (2).

Tal pai, tal filho! Isso aí mostra que tudo o que o Cid fez ele aprendeu em casa. O general tava fazendo ali um passeio turístico pelas dependências do golpismo frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Tales Faria, colunista do UOL

É como um bandidinho da esquina. Um general desse que tenta vender joias contrabandeadas, que faz turismo golpista pelos acompanhamentos em frente ao quartel-general é um escárnio com as próprias Forças Armadas. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria espera que os militares que participaram da tentativa de golpe sofram "punições severas".

[Isso] mostra o comprometimento dessa gente com o golpe urdido pelo Bolsonaro e mostra que alguma coisa tem que ser feita. Me preocupa que os militares dizem que não há nada que possa ser feito. Tem que ser feito. O que se espera é que essa gente toda seja punida exemplarmente. Os militares que participaram do golpe têm que sofrer punições severas. Tales Faria, colunista do UOL

Se o Brasil deixar passar essa oportunidade nós vamos estar jogando a memória, imagem, futuro do país na lama. Essa gente tem que ser punida. Esse general tentou vender joias. Joias contrabandeadas pelo [ex] presidente [Bolsonaro]. Ele junto com o filho dele. Tales Faria, colunista do UOL

Esse general está aí num passeio turístico pelo golpismo. Isso é um passeio por dependências golpistas, dele mostrando para os colegas dele de trabalho como é que era. Isso aí não tem outro caminho [se não a punição]. Tales Faria, colunista do UOL

