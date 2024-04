Se o TRE absolver Moro, certamente vamos recorrer, diz advogado do PT

Caso o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) no Paraná decidir pela absolvição do senador Sergio Moro, certamente vamos recorrer, afirma o advogado do PT Luiz Eduardo Peccinin durante entrevista no UOL News desta terça-feira (2). Julgamento que pode cassar mandato do ex-juiz será retomado amanhã.

[Se o TRE absolver, vamos recorrer] Certamente. Até porque acredito que seja uma questão de segurança jurídica e do TSE de fato estabelecer algumas balizas para o futuro, reafirmando aquilo que já julgou outras vezes. Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT

Algo que a gente soube é que esse processo só ia acabar no TSE, não interessa se for a gente que vai perder, ou se for o senador Sergio Moro que vai perder. Esse processo só vai acabar no TSE, é lá que a gente tem que também ter um foco mais a frente. Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT

Peccinin declara manter esperança e confiança de que possa haver a cassação do mandato do senador no Paraná, e reconhece que a disputa não vai acabar com o resultado dos votos dos desembargadores.

Não tô sabendo que ele tá um voto de ser inocentado, para mim ainda faltam três para ele. Amanhã vamos ver o que vai acontecer. Como sou advogado, a esperança é a última que morre. Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT

Claro que nós temos sim esperança, temos confiança, temos mais votos a serem colhidos. Então vamos aguardar, mas evidentemente que isso não acaba aqui seja para nós seja para os investigados. Luiz Eduardo Peccinin, advogado do PT

