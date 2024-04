Peru: presidente dá posse a seis novos ministros após escândalo "Rolexgate"

A presidente do Peru, Dina Boluarte, empossou nesta terça-feira (2) seis novos ministros, após a renúncia em massa na segunda-feira (1°) de seis membros do gabinete, em meio à investigação batizada de Rolexgate. Dina é alvo por suposto enriquecimento ilícito relacionado a relógios de luxo que ela não teria declarado como bens.

Com Carlos Noriega, correspondente da RFI em Lima

Os ministros do Interior, da Mulher, da Educação, da Produção, do Desenvolvimento Agrário e do Comércio Exterior pediram demissão diante do escândalo. "A presidente da República foi formalmente citada para exibir os relógios Rolex e prestar depoimento na sexta-feira, 5 de abril", informou o Ministério Público em comunicado divulgado no domingo no X (antigo Twitter).

A troca dos ministros acontece em meio ao escândalo dos relógios Rolex e à investigação por enriquecimento ilícito da presidente Dina Boluarte, e apenas dois dias após o pedido de um voto de confiança ao Congresso.

A reestruturação de um terço da equipe ministerial é resultado de uma negociação entre o Executivo e as bancadas de direita que controlam o Parlamento peruano para garantir um voto de confiança.

As novas ministras do Comércio Exterior e da Mulher pertencem aos partidos de direita Avança País e Somos Peru, com representação no Congresso. E ministros próximos do fujimorismo, um grupo-chave da direita parlamentar, foram confirmados, como o chanceler e o ministro de Minas e Energia, assim como o ministro da Saúde, que é um líder do partido de direita Aliança para o Progresso. O restante do gabinete também está ligado a setores conservadores.

Com esta distribuição de ministérios é dado como certo que o gabinete chefiado pelo primeiro-ministro Gustavo Adrianzén, nomeado há um mês para o cargo, obterá o voto de confiança do Congresso. Porém, isso não acabará com a crise política que ameaça um governo com apenas 8% de aprovação.

Relógios não foram encontrados

Após buscas à casa e ao gabinete presidencial, onde não foram encontrados relógios da marca Rolex, o Ministério Público ordenou que Boluarte apresentasse os artigos de luxo. "A Presidente da República foi formalmente convocada para expor os relógios Rolex e prestar depoimento na sexta-feira (5)", afirmou o Ministério Público em comunicado publicado domingo (31) no X.

Em resposta, Boluarte pediu para prestar depoimento "o mais breve possível" às autoridades para "esclarecer os fatos" no meio "da turbulência política".

O Ministério Público investiga a presidente por suposto enriquecimento ilícito, pois ela não teria declarado os relógios de luxo entre seus bens. As investigações começaram no dia 18 de março, após uma denúncia da imprensa peruana.

A defesa da presidente afirmou no sábado que a polícia encontrou alguns relógios durante as operações no Palácio do Governo, mas nenhum Rolex.