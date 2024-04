Minério de ferro interrompe queda de 5 sessões em Dalian com demanda firme antes do feriado

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta terça-feira, após caírem por cinco sessões, com os compradores chineses aumentando as compras antes dos feriados no final da semana.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China fechou em alta de 3,1%, a 768 iuanes (106,15 dólares) por tonelada. O contrato chegou a subir até 4,1% no início da sessão.

Os mercados chineses estarão fechados na quinta e na sexta-feira para o Dia da Limpeza de Túmulos, de modo que todas as compras serão concentradas nos três primeiros dias da semana, disse um trader.

As esperanças de possíveis restrições de fornecimento pelas usinas siderúrgicas chinesas em meio a um mercado com excesso de oferta também estão impulsionando os preços do complexo ferroso, disse o trader.

Isso deu suporte aos preços do minério de ferro chinês, que caíram 20% no primeiro trimestre -- a maior queda desde o terceiro trimestre de 2021 -- devido à demanda fraca, já que as atividades de construção estão lentas na China.

"O mercado fica feliz em se agarrar a qualquer história de viés altista... Março tem sido realmente volátil... É praticamente uma montanha-russa e um lucro muito bom para os fundos que estão indo em qualquer direção", disse o trader.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subia 0,4%, a 101,70 dólares a tonelada.

(Reportagem de Mai Nguyen em Hanói)