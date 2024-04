Lula: Um ano e três meses de governo é muito pouco ante o compromisso que assumi com povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça, 2, que um ano e três meses é "muito pouco tempo" para o cumprimento de promessas feitas em campanha na seara econômica. Mas afirmou que não esqueceu de uma só palavra dita em campanha e fez longa defesa de investimentos na indústria naval e pesqueira a fim de gerar emprego e renda.

Lula discursou na tarde desta terça-feira, 2, durante a inauguração das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, no Porto de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. A intervenção vai aumentar a profundidade do canal de 7 metros para 11 metros, a um investimento de R$ 157 milhões, permitindo a chegada de navios com calado maior, principalmente embarcações de serviço logístico da cadeia de óleo e gás. Do total, R$ 137 milhões serão aportados pela Prefeitura de Niterói e outros R$ 20 milhões pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública ligada ao governo federal.

"Um ano e três meses de governo é muito pouco ante o compromisso que assumi com o povo brasileiro. Lembro bem de cada palavra, de cada coisa que prometi na campanha", disse Lula.

No discurso, Lula prometeu "recuperar" a Petrobras e afirmou que vai reerguer a indústria naval pela segunda vez, à exemplo do que teria feito a partir do primeiro mandato, em 2003. Na semana passada, a Petrobras anunciou um pacote de licitações de barcos, englobando desde as já conhecidas encomendas de navios-plataforma, mas também barcos de apoio logístico e cabotagem.

"Tenham a certeza de que vamos recuperar a indústria naval brasileira. Não é possível que num país que faz 90% do seu comércio pelo mar, receba e exporte produtos com navios de bandeira estrangeira. Temos que voltar a financiar a indústria naval. Não existe possibilidade de recuperar o País se a economia não voltar a crescer. É necessário gerar emprego, porque emprego gera renda, renda gera consumo e consumo traz desenvolvimento", disse Lula.

Antes de Lula, o ministro Sílvio Costa Filho disse que o presidente já autorizou o aporte de mais R$ 60 milhões para a construção de canal para um terminal pesqueiro também em Niterói. A indústria pesqueira é outro setor de destaque da economia local.