Lula indica Alexandre Barreto para recondução ao cargo de superintendente-geral do Cade

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome de Alexandre Barreto de Souza, para ser reconduzido ao cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com mandato de dois anos.

Lula também enviou aos senadores a indicação de André Luís Macagnan Freire para o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade, também com mandato de dois anos, na vaga decorrente do término do mandato de Juliana Oliveira Domingues em 13 de abril de 2024.

As mensagens com as indicações estão no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

Para serem nomeados, antes eles precisam ser sabatinados e aprovados pelo Senado Federal.