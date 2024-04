Lula inaugura, no Rio, curso de graduação em Instituto de Matemática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer nesta terça-feira, 2, que despesas do governo com educação não constituem gasto, mas investimento. Ele participou da inauguração do Impa Tech, primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro.

"Educação não é privilégio para rico, é direito de todos. Educação não é gasto, é investimento, e o Estado precisa assumir responsabilidades", disse Lula. "Tudo o que for para educação, temos que fazer."

Ao longo do discurso, o presidente defendeu mais investimentos em educação. Em um momento, afirmou que a missão do ministro da área, Camilo Santana, é criar mais faculdades, escolas técnicas e demais iniciativas ligadas ao Pronatec do que Fernando Haddad, que comandou a pasta entre 2005 e 2012 e hoje está à frente da Fazenda.

Lula foi acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, além de Santana e dos também ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), além do prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Bastidores

Lula tem feito visitas constantes ao Rio para inaugurar obras ou lançar projetos com a participação do governo federal, sempre ao lado de Paes. Na desta terça, o presidente ainda vai participar da inauguração de mais uma obra.

Ele mantém conversas com Paes, de olho em uma aliança entre PSD e PT nas eleições municipais de outubro. O PT tem interesse em emplacar o vice de Paes na sua tentativa de reeleição, mas o grupo político do prefeito resiste.

Da parte do PT, nomes potenciais para ocupar essa posição são Tainá de Paula, secretária de meio ambiente de Paes, e a ministra Anielle Franco. Anielle, inclusive, vai se filiar ao PT em cerimônia com a presença de Lula hoje à noite. Correria por fora, segundo fontes, o secretário municipal de assistência social, Adilson Pires (PT), que já foi vice de Paes entre 2013 e 2016.