Josias: Calvário de Moro não se limita à Justiça Eleitoral; drama vai longe

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) poderá sofrer não apenas consequências na esfera eleitoral, por uso de recursos na campanha, mas também na criminal, por causa da Lava Jato, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (2).

Ontem (1º), o desembargador Luciano Falavinha Souza, relator dos processos no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) que pedem a cassação de Moro, votou contra a perda do mandato do parlamentar.

O calvário do Sergio Moro —que inclui aí a conclusão desse processo lá no TRE, depois o julgamento no TSE— não se limita à seara eleitoral. O próprio juiz Falavinha, que poupou o Moro lá no TRE, ao tentar retirar a Lava Jato desse processo, ele citou erros, acertos... Nos rol dos erros ele incluiu a quebra do sigilo do presidente Lula, dos familiares dele, até do advogado, divulgação ilegal de áudios, levantamento de sigilo da delação do Palocci às vésperas da eleição de 2018.

O drama do Moro se estende também à área criminal porque está sendo analisado o comportamento dele na Lava Jato pelo Conselho Nacional de Justiça. O corregedor, que é ministro do STJ [Superior Tribunal de Justiça], Luis Felipe Salomão, decidiu pedir a instauração de um processo criminal contra o senador Sergio Moro.

Há muitas dúvidas sobre, por exemplo, a alocação de recursos que foram obtidos a partir da Lava Jato por devolução de dinheiro feita por criminosos, acordos no âmbito da investigação em torno da Petrobras e há questionamentos sobre a forma como essas verbas foram destinadas na ocasião, patrimônios que foram recuperados com delatores —quadros, obras de arte... Há uma série de dúvidas que podem resultar, inclusive, em um processo criminal.

Então o drama do Sérgio Moro não se restringe à seara eleitoral. Ele vai além disso, chega à seara criminal, a esse processo no âmbito do CNJ. No limite, isto pode resultar em um procedimento cuja palavra final será dada pelo STF, onde o prestígio de Moro não é dos mais altos. O drama dele vai longe. Josias de Souza

