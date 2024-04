Israel diz que nova proposta de trégua foi apresentada ao Hamas

TEL AVIV, 2 ABR (ANSA) - O governo israelense anunciou nesta terça-feira (2) que os mediadores das negociações no Cairo "formularam, com a ajuda do Egito, uma proposta atualizada" de trégua na Faixa de Gaza e entregaram ao grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que acrescentou que sua delegação retornará ao país nesta tarde, no final das negociações.

"Israel espera que os mediadores trabalhem mais com o Hamas para promover negociações em favor de um acordo", diz o comunicado.

As negociações sobre um cessar-fogo e um acordo para libertação de reféns entre Israel e o Hamas foram retomadas no Cairo desde o último domingo (20).

Até o momento, a guerra deflagrada em 7 de outubro de 2023 já provocou mais de 32,5 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo boletim atualizado pelo Ministério da Saúde do enclave palestino. (ANSA).

